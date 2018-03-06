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Экс-президент Аргентины обвиняется в госизмене
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Экс-президент Аргентины предстанет перед судом по делу, связанному с терактом 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: Reuters
Федеральный судья Клаудио Бонадио постановил приступить к слушаниям по делу о препятствовании расследованию теракта в Буэнос-Айресе в 1994 году, обвиняемой по которому проходит сенатор и экс-президент страны Кристина Фернандес де Киршнер. Об этом сообщил в понедельник Центр судебной информации.
"Учитывая собранные доказательства, суд считает соблюденными требования, необходимые для перехода дела к следующему этапу", — говорится в постановлении. Перед судом также должен будет предстать экс-глава МИД Эктор Тимерман.
Основанием для возбуждения дела стали обвинения, которые в январе 2015 года в отношении Фернандес де Киршнер и Тимермана выдвинул прокурор Альберто Нисман. Он напомнил, что прошлое правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины торговом соглашении. При этом, как утверждал прокурор, одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту, унесшему жизни 85 человек. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.
После возбуждения дела адвокаты Фернандес де Киршнер, которая остается на свободе благодаря парламентской неприкосновенности, и других фигурантов дела, которые уже были задержаны, подали апелляцию на решения Бонадио, а также попросили отправить его в отставку. По мнению защиты, его постановления противоречат закону и политически мотивированы.
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