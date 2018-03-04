Крупнейшую в истории партию кокаина обнаружили в Бразилии 

Бразильские полицейские нашли 1,3 тонны кокаина в порту Рио‐де‐Жанейро. Наркотик находился в 48 сумках, распределенных по двум контейнерам, сообщает телеканал «360».
Нашли кокаин специально обученные собаки по запаху. Их не сбили даже находившиеся в контейнерах ароматные приправы.
По мнению бразильских правоохранительных органов, им пришлось столкнуться с крупнейшей партией кокаина, когда-либо конфискованной в истории Рио-де-Жанейро, да и всей страны. Полиции еще предстоит установить владельцев рекордного количества наркотиков.