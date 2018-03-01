Ростуризм предупредил о жёлтой лихорадке в Бразилии

Ростуризм предупредил россиян, планирующих поездки в Бразилию , заблаговременно проводить вакцинацию от жёлтой лихорадки и иметь соответствующее свидетельство. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сообщается, что, по данным МИД России, ряд функционирующих в Бразилии авиакомпаний ужесточили контроль за наличием у выезжающих из страны пассажиров международного свидетельства о вакцинации против жёлтой лихорадки.

При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что в трёх штатах Бразилии зафиксирован подъём заболеваемости.

«Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию, информировать своих клиентов о необходимости наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки», — говорится в сообщении.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров информировать об активности вирусов гриппа в Европе.