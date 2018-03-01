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Ростуризм предупредил о жёлтой лихорадке в Бразилии
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Ростуризм предупредил о жёлтой лихорадке в Бразилии 

RT на русском 1 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ростуризм предупредил россиян, планирующих поездки в Бразилию, заблаговременно проводить вакцинацию от жёлтой лихорадки и иметь соответствующее свидетельство. Об этом сообщается на сайте ведомства. Сообщается, что, по данным МИД России, ряд функционирующих в Бразилии авиакомпаний ужесточили контроль за наличием у выезжающих из страны пассажиров международного свидетельства о вакцинации против жёлтой лихорадки.
При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что в трёх штатах Бразилии зафиксирован подъём заболеваемости.
«Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию, информировать своих клиентов о необходимости наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки», — говорится в сообщении.
Ранее Ростуризм призвал туроператоров информировать об активности вирусов гриппа в Европе.
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