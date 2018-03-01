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Лула да Силва заявил, что не покинет Бразилию и не покончит с собой при возможном аресте
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Лула да Силва заявил, что не покинет Бразилию и не покончит с собой при возможном аресте 

ТАСС 1 марта 2018
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 марта. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не боится попасть в тюрьму по итогам судебного процесса по делу о коррупции. Соответствующее заявление он сделал в интервью, опубликованном в четверг в газете Folha de S. Paulo.
"Я не собираюсь ни убивать себя, ни бежать из страны. И я останусь здесь. Здесь я родился, здесь мое место. Я ничего не боюсь", — сказал бывший глава государства.
Лула да Силва также высказал уверенность в том, что в конечном итоге суд его оправдает. «Я буду биться до победы», — пообещал он. Экс-президент Бразилии также считает, что у него есть шанс добиться права вновь баллотироваться на высший пост.
"Знаете, почему я не боюсь? Потому что моя совесть совершенно спокойна. Знаете, чего я боюсь на самом деле? Того, что эти люди смогут доказать моей правнучке, которой в воскресенье исполнился год, что ее прадедушка украл хотя бы один реал", — добавил бывший бразильский лидер
24 января Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил во второй инстанции обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный политику срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности.
Экс-глава государства, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в Бразилии в октябре этого года. Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда. Политик подал новую апелляцию на приговор. Если она будет отклонена, суд может выдать ордер на арест экс-президента.
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