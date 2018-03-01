Пеле ждут в Тбилиси: футбольный проект «Дома Аргентины в Грузии»

Ассоциация «Дом Аргентины Грузии » разработала проект международного футбольного турнира памяти Михаила Месхи и Славы Метревели . Смотрите на видео, о чем рассказали авторы проекта в тбилисском международном пресс-центре Sputnik

Международная Ассоциация культурного и делового сотрудничества «Дом Аргентины в Грузии» разработала проект по проведению в Грузии международного футбольного турнира памяти Михаила Месхи и Славы Метревели, гостями которого должны будут стать «король футбола» Пеле и президент Аргентины Маурисио Макри.