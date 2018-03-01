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Аргентинские педагоги требуют повышения зарплаты
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Аргентинские педагоги требуют повышения зарплаты 

Вести.Ru 1 марта 2018
Фото: Вести.Ru
На улицы столицы Аргентины — Буэнос-Айреса — вышли тысячи учителей. Цель акции протеста — требование повысить зарплаты. Педагоги прошли по центральным улицам города с транспарантами и плакатами. Организовали шествие профсоюзы школьных преподавателей.
Учителя призвали власти страны отменить принятую ранее реформу, передает телеканал «Россия 24». На прошлой неделе правительство Аргентины попыталось договориться с профсоюзами о повышении зарплаты на 12 процентов, но преподаватели посчитали это предложение незначительным и требуют прибавки в 24 процента.
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