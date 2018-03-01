Аргентинские педагоги требуют повышения зарплаты

На улицы столицы Аргентины Буэнос-Айреса — вышли тысячи учителей. Цель акции протеста — требование повысить зарплаты. Педагоги прошли по центральным улицам города с транспарантами и плакатами. Организовали шествие профсоюзы школьных преподавателей.

Учителя призвали власти страны отменить принятую ранее реформу, передает телеканал «Россия 24». На прошлой неделе правительство Аргентины попыталось договориться с профсоюзами о повышении зарплаты на 12 процентов, но преподаватели посчитали это предложение незначительным и требуют прибавки в 24 процента.