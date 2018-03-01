Ещё
Около миллиона жителей Рио живут под контролем наркомафии, заявили власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около миллиона жителей Рио живут под контролем наркомафии, заявили власти 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 1 мар — РИА Новости. Не менее миллиона жителей бразильского Рио-де-Жанейро живут под контролем наркомафии, заявил в среду министр общественной безопасности страны Раул Жунгманн.
По его словам, порядка 830 фавел города контролируются бандами наркоторговцев. «То есть порядка 1,0-1,1 миллиона человек проживают в ситуации чрезвычайного положения в зонах, где им не гарантированы даже минимальные услуги, дети не могут закончить свой учебный год, а верующие не могут отправлять свои церемонии, и все из-за насилия», — приводит мексиканский портал Excelsior слова Жунгманна.
Во вторник Жунгманн сменил пост министра обороны страны на пост главы только что созданного специально для борьбы с преступностью министерства общественной безопасности.
Он отметил, что ситуация в Рио носит исключительно тяжелый характер. «В других штатах я не вижу ситуации, которая требовала бы такого вмешательства», — заявил министр.
В середине февраля правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам страны. По задумке властей, военный контроль над штатом, где очень высок уровень преступности, должен продлиться до конца текущего года. Подобный контроль со стороны военных за целым штатом стал первым случаем с момента принятия последней конституции Бразилии в 1988 году.
Этот шаг стал следствием волны насилия, в результате которого в 2017 году в штате были убиты более 6,7 тысячи человек, включая свыше 100 полицейских.
РИА Новости: последние новости
Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили В Перу левые пригласили Мадуро на параллельное "Саммиту Америк" заседание Мексика нарастит производство мяса для поставок в Россию
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям185
Атомные подлодки РФ дошли до США176
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле325
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение