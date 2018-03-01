Экс-генпрокурор Венесуэлы попросила Интерпол объявить в розыск Мадуро

"Я попросила Интерпол издать «красный циркуляр» против Николаса Мадуро, чтобы он был задержан, если поедет на «Саммит Америк» или куда-то еще, дай бог, его смогут перехватить в воздухе и задержать", — приводит портал Nacional заявление Ортеги Диас.

Президент Мадуро по-прежнему собирается 13-14 апреля в Перу для участия в «Саммите Америк», несмотря на отзыв перуанскими властями его приглашения.

Сама Ортега Диас в августе 2017 года была также объявлена в розыск Интерпола официальным Каракасом. Она покинула территорию Венесуэлы после того, как была снята с должности.