Экс-генпрокурор Венесуэлы попросила Интерпол объявить в розыск Мадуро 

МЕХИКО, 1 мар — РИА Новости. Экс-генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, смещенная с поста после конфликта с властями страны, попросила Интерпол выдать ордер против президента Николаса Мадуро.
"Я попросила Интерпол издать «красный циркуляр» против Николаса Мадуро, чтобы он был задержан, если поедет на «Саммит Америк» или куда-то еще, дай бог, его смогут перехватить в воздухе и задержать", — приводит портал Nacional заявление Ортеги Диас.
Президент Мадуро по-прежнему собирается 13-14 апреля в Перу для участия в «Саммите Америк», несмотря на отзыв перуанскими властями его приглашения.
Сама Ортега Диас в августе 2017 года была также объявлена в розыск Интерпола официальным Каракасом. Она покинула территорию Венесуэлы после того, как была снята с должности.