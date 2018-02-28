Министр безопасности Аргентины раскрыла некоторые подробности операции по перехвату наркотрафика 

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в ходе беседы с RT рассказала о подробностях проведенной спецслужбами операции по пресечению поставок наркотиков.
«Это была выверенная операция. Представьте, что сотрудники Федеральной службы безопасности России приезжали в Аргентину три раза. Мы обменялись информацией о том, как организация работала в Аргентине, в России», — отметила Буллрич.
По ее словам, к переправке готовили партию кокаина высокого качества, стоимость которой оценивается почти в €60 млн «Достигнутое взаимное доверие позволило ликвидировать преступную организацию. Проделанная совместная работа придала нам большую уверенность. И для нас все это открывает очень большую дверь и окно для работы с Россией», — заключила Буллрич.
22 февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина. Позднее ФСБ заявила об изъятии из оборота 362 кг наркотика. Также сообщалось, что лидер преступной группы, пытавшейся осуществить поставку крупной партии наркотиков из Аргентины в Россию, объявлен в международный розыск.