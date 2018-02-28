В Бразилии продлили расследование против президента

МЕХИКО , 28 фев — РИА Новости . Судья Луис Роберту Баррозу продлил во вторник еще на 60 дней срок расследования уголовного дела против действующего президента страны Мишела Темера.

По данным портала Tercera, решение Баррозу стало ответом на запрос федеральной полиции Бразилии после положительного решения на этот счет генерального прокурора республики.

Предметом расследования стал президентский указ об изменении системы управления портами, который якобы мог принести выгоду компании Rodrimar в обмен на взятки для Партии бразильского демократического движения, возглавляемой Темером.