Полиция обнаружила более 130 мигрантов в грузовике на севере Мексики

Правоохранители Мексики обнаружили 137 нелегальных мигрантов в трейлере, который был задержан в северо-восточном штате Тамаулипас. О происшествии сообщил телеканал Televisa.

По сведениям Федеральной полиции, за первые два месяца текущего года были перехвачены 929 мигрантов.

Каждый год десятки тысяч жителей бедных республик Центральной Америки пытаются добраться до территории Соединенных Штатов через Мексику. На пути туда нелегалы часто становятся жертвами торговцев людьми или преступных группировок.