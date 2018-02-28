Полиция обнаружила более 130 мигрантов в грузовике на севере Мексики 

Правоохранители Мексики обнаружили 137 нелегальных мигрантов в трейлере, который был задержан в северо-восточном штате Тамаулипас. О происшествии сообщил телеканал Televisa.
Как уточняется, в закрытом прицепе находилось 95 граждан Гондураса, 37 — Гватемалы, четверо выходцев из Сальвадора и один эквадорец. По предварительным данным, они собирались попасть на территорию Соединенных Штатов Америки. Водителя грузовика задержали и передали в распоряжение сотрудников прокуратуры, сообщает ТАСС.
По сведениям Федеральной полиции, за первые два месяца текущего года были перехвачены 929 мигрантов.
Каждый год десятки тысяч жителей бедных республик Центральной Америки пытаются добраться до территории Соединенных Штатов через Мексику. На пути туда нелегалы часто становятся жертвами торговцев людьми или преступных группировок.