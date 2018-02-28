Ещё
Посол России в Аргентине рассказал подробности спецоперации по кокаиновому делу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России в Аргентине рассказал подробности спецоперации по кокаиновому делу 

Газета.Ru 28 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Посол России в Аргентине Виктор Коронелли рассказал подробности о совместной спецоперации российских и аргентинских спецслужб по пресечению поставок крупной партии кокаина, передает RT.
"В 2016 году мы получили информацию о том, что в здании школы при посольстве, которое расположено в десяти кварталах от посольства, находятся некие вещи, принадлежащие третьим лицам. Само по себе это вызвало подозрение, поэтому мной было отдано распоряжение просмотреть все помещения здания школы", — заявил Коронелли.
Он уточнил, что в одном из помещений были обнаружены 12 чемоданов, в которых находились наркотики.
"После этого наши соответствующие службы — Федеральная служба безопасности с российской стороны и Министерство безопасности и Национальная жандармерия со стороны Аргентины — приняли решение о проведении совместной операции по контролируемой поставке, чтобы накрыть всю сеть наркоторговцев", — отметил Коронелли.
По его словам, операция была проведена чрезвычайно успешно.
"Она контролировалась лично министром безопасности Аргентины Патрисией Буллрич. Мы с ней находились в постоянном контакте", — подчеркнул Коронелли.
22 февраля стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву крупной партии кокаина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией вокруг «кокаинового дела», поскольку это прерогатива МИДа.
Газета.Ru: последние новости
Конгресс Перу поддержал запуск процесса импичмента президента В ООН сорвали выступлении России о нарушении Украиной прав крымчан Поклонская призвала ЦИК снять Собчак с выборов
 Ещё 74 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России286
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям187
Атомные подлодки РФ дошли до США180
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео497
Люди согрешили с денисовцами дважды20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение