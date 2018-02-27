Причастность президентского Ил-96 к делу о кокаине проверили по Flightradar 

Flightradar24.com подтвердил, что самолёт Ил-96-300 управделами президента в начале декабря находился в Буэнос-Айресе. Ранее Sobesednik.ru писал об аресте нескольких фигурантов дела о перевозке 389 килограммов наркотиков из Аргентины в Россию. Арестованы бывший технический сотрудник посольства РФ в Аргентине Али Абьянов, аргентинский полицейский Иван Близнюк, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые планировали забрать чемоданы с кокаином в Москве. РБК пишет со ссылкой на данные Flightradar24.com, что Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, который принадлежит специальному лётному отряду «Россия», находится в ведении управделами президента и занимается перевозкой первых лиц государства, действительно был в Аргентине в декабре 2017 года. Следовательно, именно этот самолёт упоминается в расследовании «кокаинового дела» о перевозке наркотиков из Аргентины в РФ. Напомним, 13 декабря в складских помещениях посольства России в Аргентине нашли чемоданы с 389 килограммами кокаина. Правоохранительные органы заменили кокаин мукой и установили в чемоданах GPS-маячки. В том же месяце, по словам министра национальной безопасности Аргентины, этот груз под видом дипломатического багажа доставил в РФ «правительственный самолёт». Кокаин, как выяснилось, принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Аргентине. Представитель управделами президента Елена Крылова заявила, что их самолёт не причастен к перевозке наркотиков из Аргентины. По её словам, фотографии Ил-96-300, которые использовала аргентинская полиция, могут быть подделкой.