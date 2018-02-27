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На Кубе открылся международный фестиваль сигар с участием 70 стран, в том числе России
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На Кубе открылся международный фестиваль сигар с участием 70 стран, в том числе России 

ТАСС 27 февраля 2018
Фото: ТАСС
ГАВАНА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Международный фестиваль кубинских сигар открылся в понедельник в Гаване. На престижный форум, который проводится в кубинской столице уже в двадцатый раз, съехались специалисты, бизнесмены и ценители табака из более чем 70 стран, в том числе России.
Местом проведения фестиваля по традиции стал Дворец съездов, где свои стенды развернули производители сигар и изготовители хьюмидоров — шкатулок ручной работы для хранения «абанос» (habanos), как называют сигары на самой Кубе. В программу форума входят также посещения табачных плантаций в западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио, считающейся одним из лучших табаководческих регионов мира, и лучших сигарных фабрик столицы. Кроме того, гости фестиваля смогут принять участие в различных мастер-классах, в том числе по скручиванию сигар.
Организатором фестиваля выступает корпорация Habanos — совместное предприятие кубинской государственной компании Tabacuba и британской компании Imperial Tobacco. Habanos распространяет сигары 27 торговых марок класса премиум, изготовленных исключительно вручную, более чем в 150 странах.
Одним из самых ожидаемых событий нынешнего фестиваля, который продлится до 2 марта, станет презентация эксклюзивных сигар марки Cohiba, скрученных из листьев трехлетней выдержки. Популяризации Cohiba во многом способствовал лидер Кубинской революции Фидель Кастро (1926-2016), которого редко можно было увидеть без сигары этой марки. Однако в 1986 году он бросил курить из-за проблем со здоровьем и провозгласил общенациональную кампанию по борьбе с курением.
Участник из России на конкурсе Habanosommelier
В рамках фестиваля состоится также конкурс Habanosommelier, участники которого будут соревноваться в мастерстве комбинирования сигар с различными крепкими напитками.
В этом году в Habanosommelier после трехлетнего перерыва примет участие представитель России — Алишер Кожахметов из Новосибирска. «Соревнующиеся должны разбираться во всей размерной линейке сигар, в их крепости, знать, как выращивается табак, как скручиваются сигары. А самое главное, уметь презентовать лучший марьяж — пару алкоголя и сигары», — рассказал корреспонденту ТАСС Кожахметов. Помимо него в конкурсе также участвуют представители Кубы, Италии и Великобритании.
По словам Михаила Смирнова, генерального директора компании Top Cigars, которая является дистрибьютором кубинских сигар в России, сигары из этой карибской страны занимают сейчас примерно 60% российского рынка. Остальная доля рынка принадлежит сигарам из Доминиканской Республики, Никарагуа и Мексики. «Кубинские сигары появились в нашей стране еще во времена Советского Союза», — отметил Смирнов.
Как и в прежние годы, гаванский фестиваль завершится аукционом хьюмидоров. Все полученные средства по традиции будут направлены на нужды местной системы здравоохранения.
Спрос на кубинские сигары растет
Представители Habanos сообщили на пресс-конференции, что продажи корпорации выросли в 2017 году на 12% и составили $500 млн Наибольшим спросом кубинские сигары пользуются в Испании, Франции, Китае, Германии, Швейцарии, Ливане, ОАЭ, Великобритании и Канаде.
В США «абанос» не поставляются из-за введенного Вашингтоном более полувека назад торгового эмбарго в отношении Гаваны. Между тем в 2016 году экс-президент США Барак Обама снял ограничения на количество сигар, которые американские туристы могут привозить с Кубы домой.
Экспорт сигар является четвертым по размеру источником бюджетных доходов Кубы. По словам представителей Habanos, в последнее время наблюдается значительный рост спроса на кубинские сигары в Китае.
Табачная промышленность на Кубе
Около 65% производства табака на Кубе приходится на район Вуэльта Абахо в западной провинции Пинар-дель-Рио. В прошлом году там собрали около 19 тыс. тонн листьев, что, по данным властей, стало лучшим показателем за последние 11 лет.
В табачной промышленности карибской страны заняты около 200 тысяч человек, а в разгар уборки урожая — 250 тысяч. Tabacuba управляет на Кубе 96 сигарными фабриками. На 46 из них сигары производятся исключительно на экспорт и крутятся полностью вручную.
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