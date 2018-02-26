Россия выступила за политическое решение проблем Венесуэлы путем диалога

Щетинин находится в Пекине в рамках проведения регулярных российско-китайских межмидовских консультаций по латиноамериканской проблематике. Китайскую сторону на переговорах представлял директор департамента Латинской Америки и Карибского бассейна МИД КНР Чжао Бэнътан.

Щетинин заявил, что «политические силы в Венесуэле не оспаривают права возможности созыва досрочных выборов в апреле, более того, если мы вспомним, еще год назад, оппозиция наоборот призывала к скорейшему созыву выборов, причем на всех уровнях, для того, чтобы сменить органы власти в этой стране».

"По большому счету то, что сейчас делается — это то, к чему оппозиция призывала еще год назад, что касается тех обоснований, которые приводятся в пользу перенесения выборов на более поздний срок, то тут, безусловно, мы выступаем за политическое решение проблем Венесуэлы путем диалога основных политических сторон", — заявил дипломат.

Щетинин отметил, что «такой диалог велся, и нам хочется надеяться, что он и будет дальше вестись, просто настала небольшая политическая пауза в переговорах».

Он подчеркнул, что позиция Москвы относительно ситуации в Венесуэле заключается в том, что «судьбу Венесуэлы должны решать сами венесуэльцы, это базисный принцип международного права о суверенитете страны, и, наверное, это тот случай, когда это имеет самое непосредственное прямое применение, решения должны приниматься в соответствии с действующим законодательством, в соответствии со своими законодательными административно-конституционными нормами».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что хочет провести 22 апреля вместе с выборами главы государства «мегавыборы» всех уровней законодательной власти, в том числе Национальной ассамблеи страны, законодательных собраний штатов и муниципалитетов. При этом по закону избранный в 2015 году парламент, где большинство мест получила оппозиция, должен работать до начала 2021 года с перевыборами в конце 2020 года.