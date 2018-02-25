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Мадуро потребовал от военных бороться с попытками нарушить работу систем электроснабжения
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Мадуро потребовал от военных бороться с попытками нарушить работу систем электроснабжения 

ТАСС 25 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
ТАСС, 25 февраля. Вооруженные силы Венесуэлы должны бороться с попытками саботировать работу электросетей в стране. Об этом заявил в субботу президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе масштабных военных учений «Независимость — 2018».
"Каждые 10 дней, каждую неделю мы должны укреплять защиту систем электроснабжения", — цитирует главу государства сайт телеканала Globovision. Мадуро отметил, что деятельность такого рода «необходимо включить в национальный план безопасности».
По мнению президента, за попытками помешать нормальному электроснабжению стоят силы, которые намерены сорвать проведение выборов главы государства, намеченных на 22 апреля. «Поскольку это год президентских выборов, они сходят с ума, — добавил Мадуро. — Они не знают, что сделать, чтобы бойкотировать голосование, навредить ему».
По данным властей, только в 2017 году в стране погибли не менее 50 человек, пытавшихся нарушить работу электросетей и подстанций. Cвыше 280 человек были задержаны за совершение преступлений такого рода.
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