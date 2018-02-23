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Президент Бразилии подтвердил, что не намерен баллотироваться на высший пост в октябре
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Президент Бразилии подтвердил, что не намерен баллотироваться на высший пост в октябре 

ТАСС 23 февраля 2018
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер сообщил, что не намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах, которые пройдут в южноамериканской стране в октябре этого года. Такое заявление он сделал в пятницу в интервью радиостанции Bandeirantes.
"Нет, я уже много раз об этом говорил. Я не кандидат. Я не буду кандидатом", — сказал Темер, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
"Я довольно успешно занимался исследовательской деятельностью, довольно успешно — профессиональной деятельностью. Когда я стал президентом, я сказал себе, что у меня есть определенная миссия, причем очень сложная. Бразилия — большая страна с большим количеством проблем. Я счастлив уже тем, что мне выпало быть ее президентом эти два года", — добавил глава государства.
Ранее бразильский лидер уже не раз отрицал возможность выдвижения своей кандидатуры. В январе 2017 года в интервью агентству Reuters он заявил, что считает своей целью улучшение экономической ситуации в крупнейшей южноамериканской республике с тем, чтобы его «преемнику могла достаться более спокойная страна».
В мае 2016 года, когда Темер занял пост и. о. главы государства на время рассмотрения вопроса об импичменте Дилмы Руссефф, он отметил, что участие в следующих выборах «не входит в его планы», так как отказ от выдвижения кандидатуры даст ему большую свободу действий. По словам политика, ему не придется «предпринимать какие-то шаги ради переизбрания».
Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября.
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