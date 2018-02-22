Ещё
Россия вышла на восьмое место по темпам роста турпотока на Кубу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия вышла на восьмое место по темпам роста турпотока на Кубу 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь заявил на встрече с руководителем Федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, что по темпам роста туристических потоков на Кубу Россия переместилась с 12 на 8 место, сообщает Ростуризм.
"Туристический поток между Россией и Кубой в последнее время растет, причем в обоих направлениях. По данным Росстата, за 9 месяцев 2017 года российские граждане совершили 53 тысячи поездок на Кубу, что более чем в два раза превышает позапрошлогодний показатель. Число турпоездок граждан Кубы в Россию за тот же период составило 22 тысячи — на 13% больше по сравнению с 2016 годом", — информирует ведомство.
На встрече с главой Ростуризма кубинский посол отметил, что «по темпам роста туристических потоков на Кубу Россия вышла с 12 на 8 место», и подчеркнул позитивную роль российской стороны в развитии туристического обмена между двумя странами.
Сафонов считает, что Куба для россиян не просто туристическое направление, так как наши страны связывают дружественные отношения, имеющие длительную историю.
"Мы активно сотрудничаем в экономической и гуманитарной сферах. Кубинские курорты привлекают россиян доступными ценами и качеством отдыха. Кроме того, Республика Куба является одной из самых безопасных для туристов стран Латинской Америки. Вместе с кубинскими коллегами мы продолжим работать над созданием максимально благоприятных условий для россиян, выбирающих Кубу в качестве места проведения отпуска", — отметил руководитель ведомства и предложил организовать мероприятие с участием ведущих российских туроператорских компаний, посвященное перспективам развития турбизнеса на кубинском направлении.
Сафонов также пригласил граждан Кубы посетить матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
РИА Новости: последние новости
Себастьян Пиньера вступил в должность президента Чили В Перу левые пригласили Мадуро на параллельное "Саммиту Америк" заседание Мексика нарастит производство мяса для поставок в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России309
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США190
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео517
Люди согрешили с денисовцами дважды23
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение