Эксперт ООН отверг утверждения о наличии гуманитарного кризиса в Венесуэле

ТАСС , 21 февраля. /ТАСС/. Венесуэла переживает трудные времена, однако нельзя говорить о том, что страна столкнулась с гуманитарным кризисом. Такое мнение высказал Альфред де Сайас, независимый эксперт ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка, посетивший южноамериканскую страну, сообщило в среду Венесуэльское агентство новостей.

"Конечно, [в Венесуэле] есть дефицит и проблемы с поставками товаров [первой необходимости], но тот, кто десятилетиями работал для ООН и знаком с ситуацией в странах Азии, Африки и некоторых странах Америки, знает, что ситуация в Венесуэле это не гуманитарный кризис", — сказал эксперт. Он прибыл в Боливарианскую Республику в конце ноября 2017 года и за это время встретился с 16 членами правительства, представителями оппозиции, а также ознакомился с ходом реализации социальных программ.

По словам де Сайаса, Венесуэла столкнулась с «финансовой блокадой», и ей «нужна международная солидарность», чтобы справиться с существующими трудностями.

Социально-экономический кризис последних лет в Венесуэле сопровождается стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.