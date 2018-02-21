Экономика Мексики уходит от зависимости от США 

Москва, 21 февраля — «Вести. Экономика». Европейский союз и переговорщики от Мексики завершали девятый раунд переговоров о модернизации двадцатилетнего соглашения о свободной торговле, передает Reuters.
Переговорщики заявили, что они согласовали пять новых глав и достигли значительного прогресса в отношении других положений сделки. Новая сделка с ЕС является ключевой для Мексики, поскольку она пытается снизить зависимость своей экономики от Соединенных Штатов, ее главного торгового партнера. Президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о намерениях выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), которое является основой экономики Мексики. ЕС и Мексика намерены обновить торговую сделку, согласованную 21 год назад, которая в основном охватывает промышленные товары. Они хотят добавить в нее сельскохозяйственные продукты, услуги, инвестиции и государственные закупки, а также включить положения о трудовых стандартах и ∎∎охране окружающей среды. Встреча переговорщиков в Мехико согласовала главы о технических барьерах для торговли, государственных предприятиях, субсидиях, борьбе с коррупцией и торговле услугами, сказал в своем заявлении министр экономики Мексики. Мексиканские официальные лица надеялись заключить сделку к концу февраля, но это выглядит маловероятным. "По-прежнему необходимо достичь консенсуса по конкретным вопросам в главах по торговле товарами, правилам происхождения и интеллектуальной собственности", — сказали в министерстве. Ключевыми проблемами являются то, насколько сильно будут открыты рынки ЕС и Мексики для продуктов питания и напитков, таких как текила, курица и спаржа из Мексики и молочные продукты из Европы, и требование ЕС о признании географических указаний. "Модернизация соглашения о свободной торговле является приоритетом в мексиканской торговой повестке дня", — подчеркнули в министерстве. Как писали «Вести. Экономика», протекционистская позиция президента США Дональда Трампа может приблизить страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки к открытым рынкам и альянсу с Евросоюзом, о чем заявил высокопоставленный представитель ЕС. Юрки Катайнен, вице-президент Европейской комиссии, исполнительного аппарата Евросоюза, заявил, что отказ Трампа от многосторонних коммерческих сделок вместе с угрозами о введении повышенных тарифов на импортные товары позволят 28 странам блока активизировать переговоры о свободной торговле и инвестиционных проектах с такими странами, как Япония, Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Мексика, Бразилия и Аргентина.