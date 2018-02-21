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В венесуэльском метрополитене использовали гранату со слезоточивым газом
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В венесуэльском метрополитене использовали гранату со слезоточивым газом 

RT на русском 21 февраля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Об этом сообщает Venezuela al Dia.
Как заявил министр электроэнергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес, инцидент произошёл на станции «Капучинос». По его словам, граната взорвалась в изолированном секторе станции, так что никто не пострадал.
«Это то же самое, что взрыв на станции «Площадь Венесуэлы», — заявил Мотта, напомнив об аналогичном инциденте, произошедшем ранее.
Ранее в Каракасе произошёл взрыв на станции метро «Площадь Венесуэлы».
В начале августа 2017 года главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
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