В венесуэльском метрополитене использовали гранату со слезоточивым газом

Об этом сообщает Venezuela al Dia.

Как заявил министр электроэнергии Венесуэлы Луис Мотта Домингес, инцидент произошёл на станции «Капучинос». По его словам, граната взорвалась в изолированном секторе станции, так что никто не пострадал.

«Это то же самое, что взрыв на станции «Площадь Венесуэлы», — заявил Мотта, напомнив об аналогичном инциденте, произошедшем ранее.

Ранее в Каракасе произошёл взрыв на станции метро «Площадь Венесуэлы».