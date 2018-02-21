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Бывший бразильский лидер обжаловал обвинительный приговор
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Бывший бразильский лидер обжаловал обвинительный приговор 

Российская Газета 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обжаловал обвинительный приговор по делу о коррупции. Всего в апелляции 175 страниц, передает ТАСС.
В конце января наказание Луле да Силва было ужесточено. Решением суда приговор увеличен с 9,5 до 12 лет и одного месяца тюрьмы.
Если суд отклонит апелляцию, то Лула да Силва может быть арестован. Тогда Лула да Силва станет первым бывшим бразильским лидером, оказавшимся за решеткой. Рассмотрение этой апелляции может занять неограниченное количество времени.
Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки.
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