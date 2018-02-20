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Премьер Канады опроверг родство с Фиделем Кастро
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Премьер Канады опроверг родство с Фиделем Кастро 

Российская Газета 20 февраля 2018
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден официально опровергать слухи о своем якобы близком родстве с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро. О таких слухах, курсирующих в социальных сетях, в начале месяца сообщал британский таблоид The Sun.
Причиной сенсационных предположений блогеров стало прощальное письмо старшего сына Кастро — Фиделя Диаза-Баларта, ушедшего из жизни после тяжелой и длительной депрессии: в нем он назвал Трюдо «сводным братом».
Некоторые блогеры в доказательство этой теории припомнили черно-белый снимок от 1976 года, где Фидель Кастро стоит рядом с Маргарет Трюдо и держит на руках ее младшего сына. Тем самым делался намек на близость этих людей. Кроме того, особо наблюдательные читатели пришли к выводу, что на снимках Джастин Трюдо внешне больше похож на Фиделя Кастро, нежели на своего отца Пьера Трюдо. Отмечалось также, что Джастин в отличие от своего родителя имеет высокий рост.
Обсуждалась и бурная молодость Маргарет Трюдо, которая в возрасте 18 лет вышла замуж за 29-летнего Пьера Трюдо, проводившего отпуск на Таити. По свидетельствам очевидцев, брак был похож на вулкан: девушка вела себя как «дети цветов» — хиппи, проводила ночи в клубах, водила знакомство со звездами рока и кинематографа — например, с Джеком Николсоном, который, в свою очередь, был приятелем Фиделя Кастро. Якобы, необдуманные поступки Маргарет стали причиной поражения супруга на очередных выборах, который с перерывами с 1968 по 1984 год был премьером Канады.
В результате лавинообразного распространения подобных слухов, правительство Канады пошло на беспрецедентный шаг — официально опровергло досужие домыслы. В заявлении, опубликованном пресс-службой канадского премьера, говорится, что Джастин Трюдо родился 25 декабря 1971 года в семье экс-премьера Пьера Трюдо и его супруги Маргарет спустя десять месяцев после свадьбы родителей. И это произошло за четыре года до того, как его мать впервые посетила Кубу.
"Мой отец был горд знакомству с Фиделем Кастро и называл его другом. Для меня большая честь познакомиться с его сыновьями и лидером Кубы Раулем Кастро", — добавил от себя Джастин Трюдо.
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