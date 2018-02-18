В Венесуэле легкий самолет рухнул на дом

В результате падения самолета на дом в Венесуэле пострадал один человек.

Об этом стало известно из сообщения Службы гражданской обороны страны в Twitter.

Таким образом, поступило официальное подтверждение информации о том, что в Венесуэле в результате падения легкого самолета на дом пострадал один человек. Специалисты также установили гибель одного человека.

INFORMACIÓN OFICIAL || Accidente Aéreo Vista Hermosa, Municipio Heres, estado Bolívar. AVIONETA CESNA SINIESTRADA DENTRO DE RESIDENCIA, DE LA EMPRESA TRANACA (YV2026) CON HERIDO Y FALLECIDO VÍCTIMA: Jonny Ibrahin Solloum (propietario de la empresa) Jose malave (herido) piloto. pic.twitter.com/jPIH4MHiSK

— Protección Civil (@PCivil_Ve) February 17, 2018

Уточняется, что инцидент произошел на территории штата Боливар. В самолёте марки Cesna находились двое человек. Пилот воздушного судна госпитализирован. На месте происшествия работают экстренные службы.