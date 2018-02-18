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В Венесуэле легкий самолет рухнул на дом
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В Венесуэле легкий самолет рухнул на дом 

ФБА «Экономика сегодня» 18 февраля 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
В результате падения самолета на дом в Венесуэле пострадал один человек.
Об этом стало известно из сообщения Службы гражданской обороны страны в Twitter.
Таким образом, поступило официальное подтверждение информации о том, что в Венесуэле в результате падения легкого самолета на дом пострадал один человек. Специалисты также установили гибель одного человека.
INFORMACIÓN OFICIAL || Accidente Aéreo Vista Hermosa, Municipio Heres, estado Bolívar. AVIONETA CESNA SINIESTRADA DENTRO DE RESIDENCIA, DE LA EMPRESA TRANACA (YV2026) CON HERIDO Y FALLECIDO VÍCTIMA: Jonny Ibrahin Solloum (propietario de la empresa) Jose malave (herido) piloto. pic.twitter.com/jPIH4MHiSK
— Protección Civil (@PCivil_Ve) February 17, 2018
Уточняется, что инцидент произошел на территории штата Боливар. В самолёте марки Cesna находились двое человек. Пилот воздушного судна госпитализирован. На месте происшествия работают экстренные службы.
Напомним, что МИД Венесуэлы сообщили о присутствии Мадуро на Саммите Америк.
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