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Аргентина объявила вознаграждение за подлодку «Сан-Хуан»
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Аргентина выплатит почти $5 миллионов за информацию о подлодке «Сан-Хуан» 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: AP Photo / Uncredited
Правительство Аргентины объявило о выплате 98 миллионов песо (около 4,9 миллиона долларов) за информацию, которая поможет обнаружить пропавшую в ноябре прошлого года подводную лодку "Сан-Хуан".
Как говорится в опубликованном официальном бюллетене, по решению правительства Аргентины эти деньги получит тот, кто предоставит информацию и полезные сведения, которые приведут к установлению точного местонахождения пропавшей субмарины.
О предстоящей выплате как об одной из мер по поиску "Сан-Хуана" также сообщил родственникам пропавших моряков президент страны Маурисио Макри на встрече с ними 6 февраля.
"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
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