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Число погибших при взрыве в Боливии возросло
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Число погибших при взрыве на карнавале в Боливии возросло до восьми 

RT на русском 11 февраля 2018
Фото: Reuters
Число погибших в результате взрыва газа на карнавале в Боливии возросло до восьми человек.
Об этом сообщает агентство ABI.
Кроме того, в результате произошедшего 40 человек пострадали.
Ранее сообщалось о шести погибших.
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