Число погибших при взрыве в Боливии возросло

Число погибших при взрыве на карнавале в Боливии возросло до восьми

Число погибших в результате взрыва газа на карнавале в Боливии возросло до восьми человек.

Об этом сообщает агентство ABI.

Кроме того, в результате произошедшего 40 человек пострадали.

Ранее сообщалось о шести погибших.