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В Рио-де-Жанейро запретили карнавалы после десяти вечера
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Власти Рио-де-Жанейро запретили проводить уличные карнавальные шествия после десяти вечера 

ТАСС 11 февраля 2018
Фото: АР
Власти города Рио-де-Жанейро объявили о запрете на проведения уличных карнавальных шествий после 22:00 по местному времени (03:00 мск). Как сообщила газета Globo, соответствующее решение принял мэр мегаполиса Марселу Кривелла.
"Закон о тишине защищает право горожан на личную жизнь, на номер 1746 (горячую линию мэрии — прим. ТАСС) поступает много звонков с жалобами [на шум]", — цитирует издание градоначальника. "Когда шествие заканчивается, на улицу выходят уборщики. И на следующий день житель видит, что все [хорошо] организовано. Нужно уважать горожан, не все участвуют в карнавале", — добавил Кривелла.
По информации Globo, у танцевальных коллективов, которые нарушат предписание мэрии, будет конфисковано музыкальное оборудование. Закон тишины, согласно которому в Рио-де-Жанейро запрещено проведение шумных мероприятий вблизи жилых домов с 22:00, существовал и ранее. Однако в дни карнавала его соблюдение, как правило, никто не контролировал.
Решение городских властей было встречено критикой со стороны некоторых организаторов праздника. "Для карнавала в Рио [-де-Жанейро] никогда не существовало препятствий или ограничений. Это мероприятие анархическое по своей природе. Решение [мэрии] не будет выполняться, потому что праздник уже на улице", — заявила председатель Независимой ассоциации участников уличного карнавала в Рио-де-Жанейро Рита Фернандес.
Торжественная церемония открытия карнавала в Рио-де-Жанейро состоялась в пятницу. По традиции центральным событием праздника является парад соревнующихся друг с другом школ самбы, который проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи" — вытянутой на 700 метров площадке с трибунами по обеим сторонам. Участвующие в соревновании коллективы по аналогии с футбольными команда делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители — 12 школ самбы — ежегодно борются за звание победителя парада. Выступление каждого коллектива оценивает жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.
Помимо официального карнавала, который собирает десятки тысяч зрителей на трибунах "Маркиза де Сапукаи", на проспектах, набережных и площадях Рио-де-Жанейро в ближайшие дни пройдут массовые костюмированные парады. Эти шествия называют "уличным карнавалом". Их отличает большая демократичность и доступность по сравнению с шоу на самбодроме. Если билет на официальный карнавал стоит от 70 до 2700 реалов (от $22 до $844), то просмотр выступлений уличных танцевальных сообществ (или, в соответствии с местной терминологией, "блоков") бесплатен.
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