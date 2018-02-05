Венесуэла готова выстоять перед «нефтяной» угрозой США

Мадуро: Венесуэла готова выстоять перед угрозой нефтяного эмбарго США

" [Госсекретарь США] Рекс Тиллерсон во время посещения Аргентины выступил с угрозой в наш адрес, [что Вашингтон может объявить] нефтяное эмбарго. Мы готовы, работники нефтяной индустрии, нам угрожает империализм, мы готовы к тому, чтобы быть свободными, никто и ничто нас не остановит", — написал Мадуро. Венесуэла готова выстоять перед лицом угрозы нефтяного эмбарго, о возможности введения которого сообщили США. Об этом заявил в воскресенье на своей странице в Facebook венесуэльский президент Николас Мадуро

Тиллерсон во время визита в Буэнос-Айрес сообщил, что правительство Соединенных Штатов "продолжает рассматривать возможность введения санкций [в отношении венесуэльской] нефти или запрета на продажу в США продуктов из Венесуэлы". В то же время он отметил, что Вашингтон изучает "разные варианты для того, чтобы смягчить влияние [санкций] на американский бизнес, а также другие страны в регионе".