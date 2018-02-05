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Венесуэла готова выстоять перед «нефтяной» угрозой США
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Мадуро: Венесуэла готова выстоять перед угрозой нефтяного эмбарго США 

ТАСС 5 февраля 2018
Фото: Reuters
Венесуэла готова выстоять перед лицом угрозы нефтяного эмбарго, о возможности введения которого сообщили США. Об этом заявил в воскресенье на своей странице в Facebook венесуэльский президент Николас Мадуро.
" [Госсекретарь США] Рекс Тиллерсон во время посещения Аргентины выступил с угрозой в наш адрес, [что Вашингтон может объявить] нефтяное эмбарго. Мы готовы, работники нефтяной индустрии, нам угрожает империализм, мы готовы к тому, чтобы быть свободными, никто и ничто нас не остановит", — написал Мадуро.
Тиллерсон во время визита в Буэнос-Айрес сообщил, что правительство Соединенных Штатов "продолжает рассматривать возможность введения санкций [в отношении венесуэльской] нефти или запрета на продажу в США продуктов из Венесуэлы". В то же время он отметил, что Вашингтон изучает "разные варианты для того, чтобы смягчить влияние [санкций] на американский бизнес, а также другие страны в регионе".
В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.
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