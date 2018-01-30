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В Аргентине допросили двух членов экипажа «Сан-Хуана»
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Судья в Аргентине допросила двух членов экипажа подлодки «Сан-Хуан» 

РИА Новости 30 января 2018
Фото: CC BY 2.0 / Juan Kulichevsky / Submarino ARA San Juan
Судья в Аргентине Марта Яньес допросила в качестве свидетелей двух членов экипажа подводной лодки "Сан-Хуан", которые сошли на берег в Ушуайе (остров Огненная Земля) до ее исчезновения более двух месяцев назад, сообщает издание Clarin.
Хуана Габриэля Виана и Умберто Рене Вильте допрашивали около восьми часов, чтобы установить, в каком состоянии находилась подлодка. Свидетелям задавали вопрос, имела ли какие-нибудь неисправности субмарина перед тем, как отправиться в Мар-де-Плату.
Отец одного из пропавших членов экипажа подлодки Луис Тальяпьетра заявил, что моряки сообщали о трех технических неполадках, в том числе о проблеме с датчиками клапана закрытия шноркеля, отмечает Clarin. Во время допроса Виана и Вильте упомянули о неполадках, но отметили, что они были незначительными и их быстро устранили.
"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
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