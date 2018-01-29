Мадуро готов подписать соглашение с оппозицией

Мадуро заявил, что готов подписать соглашение с венесуэльской оппозицией

"Сегодня (в воскресенье) ночью начинается диалог между правительством и венесуэльской оппозицией, чтобы найти дорогу к миру и сосуществованию. Поэтому я как глава государства говорю — правительство Венесуэлы готово подписать соглашение с оппозицией", — приводит портал Universal заявление Мадуро. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что правительство готово к подписанию соглашения с оппозицией в рамках возобновляющихся в Доминиканской республике переговоров.

Президент выразил надежду, что делегация оппозиции прибудет в Санто-Доминго и будет участвовать в переговорах.

"Помимо критики, которая у меня есть к оппозиции, у меня есть и обязанность прийти к соглашениям для мира в стране", — сказал Мадуро.

Ранее оппозиция выразила готовность к участию в переговорах, однако поставила ряд условий. Среди них — создание сбалансированного Национального избирательного совета, участие международных наблюдателей в выборах, право голосовать венесуэльцам вне страны, пересмотр лишения права оппозиционеров на участие в политической борьбе и равные права на предвыборную агитацию.