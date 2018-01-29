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Мадуро готов подписать соглашение с оппозицией
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Мадуро заявил, что готов подписать соглашение с венесуэльской оппозицией 

РИА Новости 29 января 2018
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что правительство готово к подписанию соглашения с оппозицией в рамках возобновляющихся в Доминиканской республике переговоров.
"Сегодня (в воскресенье) ночью начинается диалог между правительством и венесуэльской оппозицией, чтобы найти дорогу к миру и сосуществованию. Поэтому я как глава государства говорю — правительство Венесуэлы готово подписать соглашение с оппозицией", — приводит портал Universal заявление Мадуро.
Президент выразил надежду, что делегация оппозиции прибудет в Санто-Доминго и будет участвовать в переговорах.
"Помимо критики, которая у меня есть к оппозиции, у меня есть и обязанность прийти к соглашениям для мира в стране", — сказал Мадуро.
Ранее оппозиция выразила готовность к участию в переговорах, однако поставила ряд условий. Среди них — создание сбалансированного Национального избирательного совета, участие международных наблюдателей в выборах, право голосовать венесуэльцам вне страны, пересмотр лишения права оппозиционеров на участие в политической борьбе и равные права на предвыборную агитацию.
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