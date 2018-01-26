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Мадуро готов участвовать в президентских выборах в Венесуэле
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Президент Колумбии пригрозил не признать итоги выборов в Венесуэле 

ТАСС 26 января 2018
Фото: Reuters
ТАСС, 26 января. Колумбия не признает итоги предстоящих президентских выборов в Венесуэле, если они будут проведены без должных гарантий. Об этом, как сообщило агентство EFE, заявил в пятницу колумбийский лидер Хуан Мануэль Сантос, находящийся с визитом в Австрии.
"Решение созвать выборы, не давая необходимых гарантий для того, чтобы они считались прозрачными, а оппозиция таким образом смогла бы участвовать в них на приемлемых условиях, должно быть отвергнуто международным сообществом так же, как оно отвергнуто Колумбией", — сказал Сантос. По его мнению, Венесуэла «превратилась в диктатуру» и переживает кризис, которого «никто не мог представить себе» в такой богатой стране.
"Если [в Венесуэле] не будет прозрачных выборов, если не будет гарантий, «группа Лимы» (Канада и 11 стран Латинской Америки, которые не признают Конституционную ассамблею, созванную в Венесуэле 30 июля президентом Николасом Мадуро — прим. ТАСС) не изменит свою позицию, которая заключается в непризнании любой процедуры, не имеющей достаточной легитимности", — подчеркнул Сантос.
Ранее на этой неделе Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что президентские выборы должны пройти до 30 апреля текущего года, а не в конце второго полугодия, как предполагалось. Мадуро подтвердил, что примет в них участие как «кандидат от рабочего класса». «Группа Лимы» осудила решение о досрочном проведении выборов.
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