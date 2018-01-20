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Около 40 венесуэльцев получили ранения в ДТП
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Около 40 венесуэльцев получили ранения в ДТП по пути в Колумбию 

РИА Новости 20 января 2018
Фото: Sputnik
Около 40 граждан Венесуэлы получили ранения в результате ДТП с автобусом, который вез их в соседнюю Колумбию, сообщает портал Nacional.
ДТП произошло на трассе Кукута-Богота. Среди раненых есть дети, два человека получили тяжелые травмы. По предварительным данным, автобус перевернулся.
За 2017 года число граждан Венесуэлы, укрывшихся в соседней Колумбии от проблем на родине, превысило 550 тысяч человек, сообщили ранее колумбийские миграционные власти.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.
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