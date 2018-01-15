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Аргентина продолжит поиски подлодки «Сан-Хуан»
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Аргентина объявила о бессрочных поисках подлодки «Сан-Хуан» 

РИА Новости 15 января 2018
Фото: AP Photo / Argentina Navy
Поиски подводной лодки "Сан-Хуан" аргентинских ВМС, пропавшей ровно два месяца назад, будут вестись бессрочно до ее обнаружения, заявил в понедельник представить ВМС Энрике Бальби.
Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
"Нет никакой даты для окончания поисков", — заявил Бальби на пресс-конференции в столице Аргентины.
Ранее в докладе бывшего аналитика управления военно-морской разведки США (ONI) Брюса Рула, проанализировавшего данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, было высказано предположение, что "Сан-Хуан" был полностью разрушен в результате взрыва в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды).
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