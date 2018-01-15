Венесуэльский полицейский выложил видео перестрелки

Мятежный венесуэльский полицейский выкладывает в Instagram видео во время перестрелки

Венесуэльский полицейский Оскар Перес , который угнал в прошлом году вертолёт и обстрелял ряд государственных зданий в Каракасе, выкладывает в Instagram видео, где слышна стрельба.

Публикация от Oscar Perez (@equilibriogv) Янв 15, 2018 at 5:59 PST

Перес утверждает, что он и его соратники окружены силами безопасности в районе Хункито. На видео слышна стрельба, у Переса по лицу стекает кровь.

При этом он также утверждает, что мятежники пытаются вести переговоры.