Венесуэльский полицейский выложил видео перестрелки

Венесуэльский полицейский Оскар Перес, который угнал в прошлом году вертолёт и обстрелял ряд государственных зданий в Каракасе, выкладывает в Instagram видео, где слышна стрельба.
Перес утверждает, что он и его соратники окружены силами безопасности в районе Хункито. На видео слышна стрельба, у Переса по лицу стекает кровь.
При этом он также утверждает, что мятежники пытаются вести переговоры.
В ночь на 28 июня группа силовиков, возглавляемая Оскаром Пересом, объявила о восстании против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое завершилось неудачно. Власти страны попросили Интерпол оказать содействие в поисках мятежника. Власти Венесуэлы внесли его в список самых разыскиваемых лиц в стране.