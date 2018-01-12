Неизвестные напали на церкви в Чили перед визитом Папы Римского

СМИ: неизвестные напали на католические церкви в Сантьяго перед визитом Папы Римского

Четыре католических церкви в столице Чили Сантьяго подверглись атакам неизвестных незадолго до начала визита в южноамериканскую страну Папы Римского Франциска . Нападавшие устроили взрывы и поджоги возле храмов, нанеся незначительный ущерб зданиям, сообщило в пятницу агентство EFE со ссылкой на источники в чилийской полиции.

После нападений участники акций оставили плакаты с воззваниями против визита и с угрозами в адрес понтифика. В столичном районе Реколета неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в часовню Эмануэля, в результате чего повреждена входная дверь и выбиты стекла в окнах.

Заместитель министра внутренних дел Чили Махмуд Алеуй осудил эти акции, указав, что в стране обеспечены все возможности для выражения мнения без применения насилия. В то же время представители правительства заверили, что злоумышленники будут привлечены к ответственности.

Папа Римский Франциск намерен посетить Чили с визитом с 15 по 18 января. Он проведет мессы в Сантьяго, в городах Темуко (юг страны) и Икике (север).