Мадуро ополчился на мировые СМИ

Мадуро обвинил мировые СМИ в развязывании информационной кампании против Венесуэлы

Ведущие мировые СМИ ведут информационную кампанию против Венесуэлы и ее руководства. Такое мнение высказал в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро , сообщила газета El Nacional.

"Мировое наступление на Венесуэлу через СМИ началось, каждый день идут негативные новости, — сказал глава государства. — В прошлом году они выпустили 3,8 тыс. негативных новостей". По мнению Мадуро, таким образом противники Боливарианской революции "хотят покончить" с ней и получить доступ к природным богатствам Венесуэлы. Президент добавил, что в стране нет "гуманитарного кризиса", о котором говорит контролирующая Национальную ассамблею (однопалатный парламент) оппозиция.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным в понедельник оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.

С апреля 2017 года Венесуэлу в течение нескольких месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками Мадуро. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.