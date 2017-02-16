В Мексике из-под воды вновь показался 400-летний храм

Из недр искусственного озера, созданного в 1962 году в мексиканском штате Оахака, вновь показался 400-летний храм, воздвигнутый доминиканскими монахами. В XVII веке они принесли христианство на местную землю. Церковь погрузилась под воду в середине XX века после создания водохранилища, сообщает AOL Travel.

Древняя постройка прекрасно сохранилась. Церковь впервые начала показываться из-под воды несколько лет назад, когда на озере установили плотину имени Бенито Хуареса.

В последние годы в регионе участились засухи, в результате которых искусственное водохранилище начало мельчать. Мексиканские власти не исключают, что в один прекрасный день храм станет местной достопримечательностью, открытой для туристов.