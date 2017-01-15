Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике

Президента России Владимира Путина позвали в Мексику, чтобы спасти страну и остановить местное коррумпированное правительство. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Change.org , где размещена соответствующая петиция.

Петицию подписали уже около 5 тысяч человек.

Автор обращения выступил под псевдонимом Freppo Sovietico. Он пишет, что сейчас «политическая ситуация в Мексике находится в худшем положении за всю историю» и положение усугубляет «неподходящий президент».

ООН не обращают внимания на состояние страны, а США занимаются только получением природных ресурсов из Мексики. Поэтому автор петиции не видит иного выхода, как пригласить Путина. По его мнению, российский лидер может «остановить коррумпированных мексиканских политиков, которые все раздают и воруют».

«Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке», — так заканчивается петиция.

В Мексике сейчас растет социальная напряженность из-за повсеместной коррупции, высоких цен и набирающей темпы инфляции.