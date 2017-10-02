Рейтинг фильма «Крым» на «Кинопоиске» после четырех дней проката составляет 2.397. Об этом свидетельствуют опубликованные на портале данные.

При этом в рейтинге «Популярные фильмы», который составляется на основе посещаемости страницы фильма и запросов к поисковой системе сайта, эта картина занимает первое место.

Пользователь Кирилл Фитиалов опубликовал на YouTube видеозапись со скрытой камеры, на которую попал телефонный разговор режиссера «Крыма» Алексея Пиманова . В ходе беседы с неизвестным собеседником Пиманов говорит о «внешней политике», а также о том, что кто-то его боится.

«Я пока не очень понимаю чего, но они боятся меня. В истерике. Почему? Ну ты «Кинопоиск» видел», — заявил он. По мнению режиссера, результаты фильма на этом ресурсе связаны с «работой ботов» и «наглой провокацией».

Ранее главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова заявила, что неизвестные взломали десятки тысяч аккаунтов сайта, чтобы поднять рейтинг фильма «Крым». Во взломанных профилях якобы появилась отметка об ожидании выхода картины. Высокий рейтинг ожидания означает, что большое число пользователей заинтересовались лентой и хотят получить уведомление о ее выходе в прокат.

Позже в соцсетях появилась информация, что студентов продюсерского факультета ВГИКа силой сгоняли на премьеру «Крыма», чтобы «студенты в брендированных футболках создали там массовость».