

В среду в Госдуме проходит заседание межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей на тему: "Духовно-нравственные ценности и гражданское общество". В ходе заседания обсуждался нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда". На мероприятии присутствует, в том числе, депутат Госдумы Наталья Поклонская

"Я полагаю, чтобы признали работу нашей группы, во-первых, надо обратиться по всем фактам (нарушений Учителя — ред.) не от лица одной Поклонской, а от всех коллег — я готов первый поставить подпись — и возбудить уголовное дело. Во-вторых, потребовать отставки министра культуры Мединского", — заявил Грешневиков.

