Поклонская объяснила запросы в прокуратуру по «Матильде»

Поклонская также отметила, что не вправе сделать вид, что к ней не обращались по поводу фильма и считает необходимым детально рассматривать все, что связано с этой ситуацией. Она пояснила, что нужно, не ограничивая свободу творчества, не допустить нарушений конституционных прав граждан.

В пятницу Поклонская обратилась в Главное управление центра по противодействию экстремизму МВД России с запросом о проверке движения «Христианское государство», представители которого разослали директорам кинотеатров страны письма с требованием отказаться от проката нового фильма Учителя.

Ранее сообщалось, что Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Она также заявила, что не согласна с итогами проверки трейлера картины и попросила провести дополнительную проверку сценария и финансирования кинокартины. Кроме того, в Общественный совет при министерстве культуры поступило около 20 тысяч подписей против фильма.

Режиссер фильма со своей стороны уже заявил, что намерен обратиться с заявлениями в Генпрокуратуру. Одно из них будет касаться Поклонской, которая выступает с критикой фильма. Второе затронет общественников, которые призывают кинотеатры отказаться от проката «Матильды».