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Поклонская объяснила запросы в прокуратуру по «Матильде»
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что получила 20 тысяч обращений против проката фильма Алексея Учителя «Матильда» о любви Николая II к балерине Матильде Кшесинской. В связи с этим она уже несколько раз обращалась в Генпрокуратуру. В эфире телеканала «Россия 24» Поклонская пояснила, что просто «делает свою работу», передает «Интерфакс».
Поклонская также отметила, что не вправе сделать вид, что к ней не обращались по поводу фильма и считает необходимым детально рассматривать все, что связано с этой ситуацией. Она пояснила, что нужно, не ограничивая свободу творчества, не допустить нарушений конституционных прав граждан.
В пятницу Поклонская обратилась в Главное управление центра по противодействию экстремизму МВД России с запросом о проверке движения «Христианское государство», представители которого разослали директорам кинотеатров страны письма с требованием отказаться от проката нового фильма Учителя.
Ранее сообщалось, что Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Она также заявила, что не согласна с итогами проверки трейлера картины и попросила провести дополнительную проверку сценария и финансирования кинокартины. Кроме того, в Общественный совет при министерстве культуры поступило около 20 тысяч подписей против фильма.
Режиссер фильма со своей стороны уже заявил, что намерен обратиться с заявлениями в Генпрокуратуру. Одно из них будет касаться Поклонской, которая выступает с критикой фильма. Второе затронет общественников, которые призывают кинотеатры отказаться от проката «Матильды».
Министр культуры Владимир Мединский уже назначил дату рабочей премьеры фильмы на 25 октября 2017 года.
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