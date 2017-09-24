Ведущий церемонии вручения премий Music Box 2017 подрался с певицей

Певица Адина Ян напала на одного из ведущих церемонии вручения премий Music Box 2017, а тот не постеснялся ответить хрупкой девушке тем прямо во время прямого эфира, транслировавшегося на канале RUSSIAN MUSIC BOX. Драка произошла прямо на красной ковровой дорожке.

По представленному фрагменту видео можно предположить, что исполнительнице не понравилась ремарка, отпущенная ведущим по поводу наряда Адины, из-за чего девушка чуть более экспрессивно, чем того могла потребовать неловкая ситуация, "побила" ведущего.

Растерявшийся мужчина несколько секунд приходил в себя, судорожно пытаясь осмыслить произошедшее и понять, что ему предпринять дальше, и, видимо, не смог выдумать ничего не лучше, чем толкнуть певицу так, что она буквально пролетела пару метров, едва устояв на ногах.