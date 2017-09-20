Пашу в гостях у Рамблера

Сегодня в 19:00 в прямом эфире еженедельного шоу Rambler/live смотрите интервью с Пашу, директором продюсерского центра Black Star.





Пашу —друг детства Тимати и искатель новых талантов в самом успешном продюсерском центре России. Поговорим с ним о лучших бургерах в Москве, правилах бизнеса и, конечно, спросим, как стать блэкстаровцем.



Смотрите прямой эфир в нашей группе в Одноклассниках в 19:00.

Ведущий прямого эфира — Вадим Воронов, утреннее шоу на «Новом Радио».



Задавайте вопросы в комментариях! Автору лучшего Black Star подарит ценный приз!



Подключайтесь к эфиру в 19.00.