Композитор Игорь Крутой заявил, что на организацию конкурса «Новая волна-2017» было потрачено больше 7 миллионов долларов. Об этом сообщает Life.

Журналисты попросили Крутого сравнить стоимость организации «Новой волны» и нашумевшего фестиваля Эмина Агаларова «Жара».

«Сколько, вы говорите, было потрачено на «Жару», пять миллионов? Ну во-первых, не пять, а семь. Могу сказать, что у нас — больше», — ответил на вопрос Крутой.

«Новая волна-2017» прошла в Сочи с 8 по 14 сентября Победившие на конкурсе группа DoReDos, Сардор Милано из Узбекистана и армянская певица Эрна Мир поделили призовой фонд в 6 миллионов рублей.