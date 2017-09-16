Скончался актер из «Твин Пикса» и «Чужого»

Совсем недавно Стэнтон появился в картине «Твин Пикс: возвращение» («Twin Peaks: The Return»), а также снялся в картине «Счастливчик» («Lucky»), премьера которого намечена на 29 сентября. «Ушел великий. Его любили все, много за что. Он был великий актер, даже больше, чем великий, и великий человек», — сказал режиссер Дэвид Линч.

Стэнтона нередко критиковали, о его жизни и творчестве снято два документальных фильма, вместе с тем он никогда не удостаивался официальных наград, отмечает издание. И хотя он часто снимался в нескольких фильмах в год, ему редко давали главные роли, из-за чего он сильно переживал. «Это так расстраивает, когда вы на ролях второго плана, потому что в таком случае вы только можете выразить только часть себя», — говорил актер.