Главные события у вас в почте
Скончался актер из «Твин Пикса» и «Чужого»
Американский актер Гарри Дин Стэнтон, известный по ролям в картинах Дэвида Линча, Вима Вендерса, Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы и умер в возрастет 91 года. По словам его агента Джона Келли, Стэнтон ушел из жизни в больнице Сидар-Синай в Лос-Анджелесе по естественным причинам. Сыграв более 200 ролей в кино и телесериалах, он никогда не прекращал работать, уже в солидном возрасте сыграв некоторые из своих самых запоминающихся ролей, пишет издание Los Angeles Times.
Совсем недавно Стэнтон появился в картине «Твин Пикс: возвращение» («Twin Peaks: The Return»), а также снялся в картине «Счастливчик» («Lucky»), премьера которого намечена на 29 сентября. «Ушел великий. Его любили все, много за что. Он был великий актер, даже больше, чем великий, и великий человек», — сказал режиссер Дэвид Линч.
Стэнтона нередко критиковали, о его жизни и творчестве снято два документальных фильма, вместе с тем он никогда не удостаивался официальных наград, отмечает издание. И хотя он часто снимался в нескольких фильмах в год, ему редко давали главные роли, из-за чего он сильно переживал. «Это так расстраивает, когда вы на ролях второго плана, потому что в таком случае вы только можете выразить только часть себя», — говорил актер.
Одна из популярных ролей актера — главная роль в фильме немецкого режиссера Вима Вендерса «Париж, Техас», вышедшего на экраны в 1984 году. Он также играл в фильмах «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, «Зеленая миля» Фрэнка Дарабонта, «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, «Чужой» Риддли Скотта, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама и многих других.
Оставить комментарий