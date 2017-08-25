Михалков назвал однополые браки катастрофой мирового кинематографа

Оскароносный режиссер Никита Михалков назвал однополые браки — тем явлением, которое наносит огромный вред человечеству и в частности мировому кинематографу.

О проблемной теме мэтр отечественного кино заговорил на заключительном этапе кастинга в актерскую мастерскую его академии.

В прошлом году Никита Сергеевич особое внимание уделял кандидатам мужского пола, а в этом объяснил — почему. По его словам, в современном кинематографе — большой дефицит мужчин. Причем, женщины наступают по всем направлениям.

"Я никогда не верил в женскую режиссуру, прости Господи. Уверен, что меня одарят презрительной улыбкой мои коллеги женского пола. Но я сейчас беру свои слова обратно", — Никита Сергеевич признался, что был поражен, узнав, что режиссер Бигелоу, чей фильм про Афганистан его покорил — женщина, бывшая супруга Джеймса Кэмерона

Женская режиссура, по словам Михалкова, это сегодня «наступательное движение». В актерскую мастерскую режиссера пытаются поступить множество актрис, и они все как на подбор необычайно талантливы.

"По дарованию и возможностям девушки, которые приходят — они намного более яркие, намного более подготовленные, неожиданные и т.д. Поэтому у нас дефицит (актеров-мужчин), и мы стараемся выбирать лучшее и это — проблема", — режиссер считает, что это проблема не только российского кинематографа, но и мирового.

"С приходом нового времени и фиксации однополых браков эта проблема превращается в катастрофу. Потому что мужественность и естественность поступков мужских, мыслей, внутреннего движения, концентрации мужской — размываются невероятно. Я очень боюсь, если это окажется возможным — не только допустимым, но и возможным — у нас, то нас ждет большая катастрофа", — заявил Михалков.

В крупных российских городах элита, по словам Михалкова, старается идти в ногу с Европой.

"Но они не очень, я думаю, представляют себе, каков результат всего этого может быть. А результат — это постепенное истребление человечества как такового. Это звучит сейчас каким-то бредом, но, если вы вдумаетесь, что человек лишен с младенческих лет возможности иметь представление о том, кто он и развиваться как мужчина или женщина, мальчик или девочка, это приводит к тому самому, так сказать среднему полу. Который в определенном смысле является поводом, чтобы мы сегодня имели дефицит мужской части актерского состава", — объяснил свою мысль Никита Сергеевич.

В этом году в актерскую мастерскую конкурс составил 12 человек на место. При этом, если раньше бесплатно поступить могли только актеры из регионов, то теперь эта возможность появилась и у их столичных коллег.

"Это благодаря фонду Геннадия Николаевича Тимченко . Это очень благородное дело. Когда фонд брал на себя только региональных ребят, а остальным надо платить, это создавало проблемы внутри. Я очень благодарен Геннадию Николаевичу, он был на нашем спектакле, я объяснил ситуацию, и он сказал, что возьмет (на контроль). Это не такие большие деньги, но с точки зрения социального лифта и с точки зрения справедливости — это правильно. Так должно быть", — говорит Михалков.

При таком большом конкурсе отбор максимально ужесточили. Дело, по словам Михалкова, в том, что к нему идут не абитуриенты, а уже готовые актеры, которым он может лишь привнести свои знания, не ломая уже сложившуюся личность.

"Появляется возможность отбирать crème de la crème — лучшее, что есть. Берем тех, кто имеет мощные перспективы", — сказал режиссер.