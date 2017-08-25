Звезда российских сериалов стал бойцом АТО



Российский и украинский актер театра и кино Анатолий Пашинин , получивший известность после исполнения роли старлея Доронина в телесериале «Грозовые ворота», стал добровольцем украинской армии. Об этом сообщил в четверг в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

«Звезда российского кино, герой культового сериала «Грозовые ворота» и уже месяц как боец восьмого батальона Украинской добровольческой армии, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус», — написал Цаплиенко (24 августа на Украине отмечается День независимости).

Все это больше смахивает на пиар-акцию, поскольку далее журналист анонсирует «историю превращения киношного героя в настоящего» на украинском телеканале «1+1».

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Однако Пашинин в самом деле неоднократно посещал Донбасс после начала вооруженного конфликта на востоке Украины и лично знаком с украинскими военнослужащими — участниками так называемой антитеррористической операции («АТО»).

Актер прославился после исполнения роли старшего лейтенанта Доронина в четырехсерийном телефильме «Грозовые ворота», вышедшем на экраны в 2006 году. После этого снимался в российских и украинских сериалах, в 2012 году участвовал в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».

В 2014 году Пашинин уехал из России на Украину, где выступал в поддержку Евромайдана и за «тотальную» войну против ополченцев Донбасса.