Толстой прокомментировал решение Михалкова об уходе из Фонда кино

«Мне кажется, это спонтанное, эмоциональное решение, видимо, оно как-то зрело у Никиты Сергеевича, но самое печальное, что оно ничем не мотивировано и не оправдано, потому что никакого влияния на решение попечительского совета одна Наталья Александровна (Тимакова) не оказывала и не оказывает», — заявил Толстой.