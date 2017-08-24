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Толстой прокомментировал решение Михалкова об уходе из Фонда кино
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой считает решение режиссера Никиты Михалкова выйти из состава попечительского совета эмоциональным и ничем не мотивированным, передает РИА Новости.
«Мне кажется, это спонтанное, эмоциональное решение, видимо, оно как-то зрело у Никиты Сергеевича, но самое печальное, что оно ничем не мотивировано и не оправдано, потому что никакого влияния на решение попечительского совета одна Наталья Александровна (Тимакова) не оказывала и не оказывает», — заявил Толстой.
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