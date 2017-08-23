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Михалков со скандалом вышел из совета Фонда кино
Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда кино. Свой поступок режиссёр объяснил «безответственностью» организации. Слова Михалкова передаёт ТАСС
«Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности», — заявил Михалков.
Михалков добавил, что последней каплей для него стало включение в совет пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой, с которой режиссёр «находится на противоположных позициях человеческих и идеологических». В настоящий момент в совет Фонда входят Константин Эрнст, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров, Сергей Говорухин и ряд чиновников. Генеральный продюсер Первого канала Эрнст также критиковал Фонд за плохую работу, однако причиной некачественной деятельности организации он называл недостаток финансирования. Эксперт предложил сократить число фильмов, которым Фонд оказывает поддержку, с 37 до 12 картин.
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