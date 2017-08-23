Михалков со скандалом вышел из совета Фонда кино



Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда кино. Свой поступок режиссёр объяснил «безответственностью» организации. Слова Михалкова передаёт ТАСС

«Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности», — заявил Михалков.

