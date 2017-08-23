Игорь Крутой призвал молиться за Дмитрия Хворостовского

«Нет, не будут. Что касается Димы, дай Бог ему здоровья, и пусть Боженька улыбнется ему. Он борется, и эта борьба — не совсем равная. Нам бы всем помолиться за его здоровье. А у Анны сейчас график очень плотный. Я хотел, чтобы она выступила в открытии Фестиваля молодежи и студентов в Сочи, но у нее все занято сейчас», — заявил Крутой.



В 2015 году у оперного певца Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. В сентября 2016 года певец отменил выступления на сцене Венской оперы в постановке « Симон Бокканегра ». В декабре 2016 года был отменён дебют певца в опере Джузеппе Верди «Дон Карлос». В июне 2017 года стало известно, что певец не сможет принять участие в новом сезоне 2017-2018 года Венской оперы.